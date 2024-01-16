Сенатор Климов раскритиковал идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что ни один флот, не принадлежащий черноморским государствам, не может пройти через Босфор согласно соответствующему договору.
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