Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Симонова
    Шаман замечательный певец и человек!!!Певец Shaman стал...
  • Betahon
    Пускай встает, как хочет: хоть на колени, хоть раком...Идейные предатели стране не нужны!Чулпан Хаматова г...
  • Сергей Андросов
    Если допрыгнет, плесень хохлятская.Захарова назвала ...

Сенатор Климов раскритиковал идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море

Сенатор Климов раскритиковал идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что ни один флот, не принадлежащий черноморским государствам, не может пройти через Босфор согласно соответствующему договору.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх