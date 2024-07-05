Депутат МГД Медведев будет добиваться установки мемориальной доски на доме героя-пожарного Чернышева

С инициативой выступили активисты Бескудниковского район Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев будет добиваться установки мемориальной доски на доме Героя России, пожарного Евгения Чернышева в Бескудниковском районе.
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