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Артем Резников об Асу Алмабаеве: «У него есть шансы показать в UFC хорошие результаты»

Боец ACA Артем Резников рассказал об ожиданиях от дебюта соотечественника Асу Алмабаева в UFC. «Я не знаю соперника, но знаю Асу — он одаренный парень, пахарь.

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