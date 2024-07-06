Большинство россиян работают в отпуске

Это связано, в том числе, с привычкой быть всегда на связи, которая у многих появилась в пандемию Согласно результатам опроса, 80% российских сотрудников не могут полностью отключиться от работы даже во время отпуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии