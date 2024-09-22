Генсек НАТО Йенс Столтенберг то ли ума лишился, то ли выпил лишнего, но почему-то теперь решил единолично определять, где у России проходят красные линии, и которые из них можно смело переступать, не опасаясь вызвать военной эскалации.
Генсек НАТО спятил
Комментарии
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Александр Ляшенко
Да хоть и так, а нам то, россиянам,от этого, что легче стало?
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7 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Он уже старый гомосек наты.
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6 час.
Константин Самарин
А что ему-то? Через месяц-другой он сваливает со своего поста, и расхлебывать придется его преемнику.
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15 мин.
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