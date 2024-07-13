Русские фашисты готовились вместе с японцами уничтожить СССР

Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ в ходе недавней пресс-конференции в ТАСС представил архивные материалы о главарях, окапавшихся после Гражданской войны в России в Маньчжурии, откуда совершали вооруженные набеги и диверсии на территорию молодой Советской республики.