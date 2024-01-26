Поезд и автокран столкнулись на железнодорожном переезде в ХМАО

t.me/zmsutskr Три вагона пассажирского поезда сообщением Нижневартовск – Волгоград получили повреждения из-за столкновения состава с автокраном в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила Свердловская железная дорога (СвЖД) в пятницу, 26 января, в своем Telegram-канале.
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