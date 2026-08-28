В Бразилии женщину арестовали за то, что она продавала дочь мужчинам

В Бразилии мать подвергала насилию десятилетнюю дочь и продавала ее мужчинам. Об этом сообщает G1.О произошедшем стало известно после того, как старший брат пострадавшей нашел ее дома без признаков жизни.
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