В Омске во время ремонта взорвалась «ГАЗель» на газе, погибли двое мужчин. ЧП произошло сегодня ночью в гараже СНТ «Незабудка».
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В Омске во время ремонта взорвалась «ГАЗель» на газе, погибли двое мужчин. ЧП произошло сегодня ночью в гараже СНТ «Незабудка».