И так, на конец 9 начало 10 века, мы видим, что разбойники росы-варяги взяли под себя малую часть Великой Руси -- Киевскую Русь со столицей в г.
9- 10 век. Крещение Киевской Руси
Комментарии
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Александр Николаевич
Так наступала Ночь Сварога
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17 час.
Александр Шентябин
Бред сивой кобылы! Особенно умиляет упоминание о военных походах казаков 900-е годы на казачьих чайках!!! 🤧 Не иначе как произведения от древних укров, сочиненные во время обеденных перерывов при рытье Черного моря и создания Кавказских гор!!! 😜
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13 час.
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