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Велемудр. Мир тесен.

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  • Александр Шентябин
    Бред сивой кобылы! Особенно умиляет упоминание о военных походах казаков 900-е годы на казачьих чайках!!! 🤧 Не иначе...9- 10 век. Крещен...
  • Александр Николаевич
    Так наступала Ночь Сварога9- 10 век. Крещен...
  • Traveller
    Почему тогда АН поставила иглоукалывание в один ряд с гомеопатией и причислила его к шарлатанству?ТАЙНАЯ СИЛА МИЗИНЦА

9- 10 век. Крещение Киевской Руси

9- 10 век. Крещение Киевской Руси

И так, на конец 9 начало 10 века, мы видим, что разбойники росы-варяги взяли под себя малую часть Великой Руси -- Киевскую Русь со столицей в г.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Так наступала Ночь Сварога
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17 час.
Александр Шентябин
Бред сивой кобылы! Особенно умиляет упоминание о военных походах казаков 900-е годы на казачьих чайках!!! 🤧 Не иначе как произведения от древних укров, сочиненные во время обеденных перерывов при рытье Черного моря и создания Кавказских гор!!! 😜
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13 час.

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