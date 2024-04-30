На стенде Петербурга на выставке «Россия» представили программу развития уличной культуры и экшн-спорта «Уличная классика»

Ее формат зародился в Северной столице На стенде Петербурга на выставке «Россия» состоялась творческая встреча с членом Общественной палаты Российской Федерации, директором АНО современного искусства и спорта «Уличная классика» Иваном Шмониным.
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