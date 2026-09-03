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Мнение: «Нынешнему ЕС трудно переварить новые страны, но геополитические амбиции диктуют свое», – Денис Батурин

Мнение: «Нынешнему ЕС трудно переварить новые страны, но геополитические амбиции диктуют свое», – Денис Батурин

Политолог Денис Батурин в программе «Мнение» заявил, что Евросоюз экономически не может осилить принятие новых государств, поэтому Венгрии было поручено выступать против евроинтеграции Украины.

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