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Сенатор Пушков: «Церемония открытия Игр в Париже до предела идеологизирована. У организаторов одно в голове – навязать миру новое язычество»

Церемония открытия Олимпийских игр проходила 26 июля в Париже. «Церемония открытия ОИ в Париже была до предела идеологизирована.

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