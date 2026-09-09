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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барков о Бобровском: «Замечательный человек, я многому у него научился. Когда он говорит, все слушают. Таких, как он, больше нет, нам будет его не хватать»

Нападающий «Флориды» Александр Барков высказался об уходе 37-летнего вратаря Сергея Бобровского из клуба.

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