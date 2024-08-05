Политика как он...
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Политика как она есть

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В США раскритиковали обмен пленными между Россией и Западом

В США раскритиковали обмен пленными между Россией и Западом

Обмен заключенными между Россией и странами Запада, в ходе которого были освобождены граждане США, сыграл на руку Владимиру Путину и противникам Вашингтона, поскольку такое развитие событий якобы мотивирует их арестовывать американцев за границей.

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