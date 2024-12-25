Начало деградации: как IQ понижается с возрастом

Многие люди замечают, что с годами интеллектуальные способности снижаются. Однако возможно ли объективно измерить этот процесс и как именно IQ уменьшается с возрастом? Photo by Andrea De Santis on Unsplash К сожалению, с возрастом наш ум становится менее гибким Не занимайтесь самолечением!В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья.