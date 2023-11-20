Госдеп: Арабские страны не будут использовать нефть как оружие

Старший советник Государственного департамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил об уверенности Соединенных Штатов Америки в том, что арабские государства не станет применять нефть как оружие.
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