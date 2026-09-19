Айрат Ахметшин проголосовал на выборах в Государственную думу

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ» Главный федеральный инспектор по РТ Айрат Ахметшин проголосовал на выборах депутатов в Государственную думу РФ.
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