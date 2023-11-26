Рама, полноуправляемое шасси, 1000 л.с. – крутой внедорожник из Китая

Под маркой M-Hero у нас будут продавать премиальные рамные внедорожники от концерна Dongfeng. Машины повезет компания Моторинвест, которая занимается в России производством электромобилей Evolute и является официальным дистрибьютером бренда Voyah.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии