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Пятый канал

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‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня 22 сентября. Это день, когда пространство словно меняет привычные очертания. ♈️ Овны Овны, перед вами может возникнуть развилка, где прежняя решительность уже не даст нужного ответа.

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