Юрист раскрыл, что сказать ГАИ, если лишают прав за пьяное вождение без освидетельствования

Что делать, если инспектор ГАИ обвиняет водителя в нетрезвом вождении, опираясь лишь на показания переносного алкотестера, но при этом не направляет на медицинскую экспертизу? С таким вопросом редакция портала njcar.
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