Геосетку при ремонте дорог применяют в Караганде

В Караганде впервые в этом году подрядчики при ремонте дорог начали использовать армирующую дорожную сетку, которая предотвращает образование трещин и распределяет равномерно нагрузку на основание полотна.
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