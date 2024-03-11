Смартфоны Samsung сделали снимки Земли из стратосферы

Снимок Земли, сделанный из стратосферы камерой смартфона Galaxy S24 Ultra / © Samsung Четыре смартфона прикрепили к разным стратостатам, которые поднимались в небо на высоту 35 километров в период с 25 по 31 января 2024 года из Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Гранд-Каньона и Сьерра-Невады.