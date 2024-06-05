В минфине Израиля выступили против сделки по обмену заложниками с ХАМАС

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич раскритиковал план американского президента Джо Байдена по обмену заложниками и прекращению огня в секторе Газа, назвав продолжение боевых действий единственным способом победить ХАМАС.
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