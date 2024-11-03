Рекордное число богатых американцев собирается эмигрировать из США после выборов президента Ольга ВайленкоВ преддверии выборов президента США в 2024 году наблюдается беспрецедентная тенденция — рекордное количество состоятельных граждан страны рассматривает возможность покинуть Штаты, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.