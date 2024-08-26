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В центре Ростова ограничили движение для всех видов транспорта с 25 августа

В центре Ростова ограничили движение для всех видов транспорта с 25 августа

Коммунальщики проводят реконструкцию водопроводной линии.В Ростове-на-Дону с воскресенья, 25 августа, введено временное ограничение движения для всех видов автомобильного транспорта в районе улицы Московской.

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