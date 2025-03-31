Очередной фарс, только в Италии: выступление украинского «журналиста» превратилось в пшик и пришлось замолчать — «Сцена в овальном кабинете — 2» Ольга БезродняяНа ток-шоу журналист Вячеслав Майструк решил повторить поведение украинского президента Владимира Зеленского, который ранее скандалил в Белом доме.