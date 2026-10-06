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Царьград

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Прокуратура возбудила дело из-за подложного паспорта вакцины

Прокуратура возбудила дело из-за подложного паспорта вакцины

В ветеринарных клиниках Москвы отсутствуют вакцины серий "Мультикан-8" и "Мультикан-6". Возбуждено дело из-за подложного паспорта на серию вакцины.

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