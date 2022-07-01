Росгосстрах: Снижение ставок по льготной ипотеке сразу повысило спрос на страхование

Предложение президента России Владимира Путина снизить ставку по льготной ипотеке до 7% и последовавший за этим оперативный пересмотр ставок ведущими банками страны немедленно отразился и на росте спроса на ипотечное страхование.
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