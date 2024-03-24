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Имя нового главного тренера ХК «Сибирь» назвали в СМИ

Имя нового главного тренера ХК «Сибирь» назвали в СМИ

Двухлетний контракт предложила хоккейная «Сибирь» Анвару Гатиятулину, утверждает «Чемпионат». Хоккейный клуб «Сибирь» и тренер Анвар Гатиятулин, который покинул «Трактор» по ходу предыдущего сезона, в ближайшее время могут достигнуть договоренности.

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