Имя нового главного тренера ХК «Сибирь» назвали в СМИ

Двухлетний контракт предложила хоккейная «Сибирь» Анвару Гатиятулину, утверждает «Чемпионат». Хоккейный клуб «Сибирь» и тренер Анвар Гатиятулин, который покинул «Трактор» по ходу предыдущего сезона, в ближайшее время могут достигнуть договоренности.