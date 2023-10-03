В ДНР накрыли цех «Азова»* по производству взрывчатки

Цех по производству взрывных устройств, принадлежащий украинскому нацформированию «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нашли на территории ДНР, сообщили 3 октября в пресс-службе Росгвардии.
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