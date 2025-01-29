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Абхазия перед президентскими выборами: кто работает на дестабилизацию?

Абхазия перед президентскими выборами: кто работает на дестабилизацию?

В Турции пытаются активно влиять на ситуацию в признанной Россией кавказской республике 15 февраля 2025 года в Республике Абхазия должны пройти очередные президентские выборы, вокруг которых по сложившейся уже традиции кипят нешуточные страсти и делаются весьма радикальные заявления.

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