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Транспортная Инициатива

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Меньше месяца осталось до начала учебного года. О том, что идёт восстановление повреждённых во время вражеского налёта школьных автобусов, глава города Евгений Наумов рассказал.

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