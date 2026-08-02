Меньше месяца осталось до начала учебного года. О том, что идёт восстановление повреждённых во время вражеского налёта школьных автобусов, глава города Евгений Наумов рассказал.
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Меньше месяца осталось до начала учебного года. О том, что идёт восстановление повреждённых во время вражеского налёта школьных автобусов, глава города Евгений Наумов рассказал.