📹⚡️Штурмовые взводно-тактические подразделения 102-го мотострелкового полка, заручившись огневой поддержкой со стороны расчетов гаубиц Д-20 и экипажей Т-72Б обр.
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📹⚡️Штурмовые взводно-тактические подразделения 102-го мотострелкового полка, заручившись огневой поддержкой со стороны расчетов гаубиц Д-20 и экипажей Т-72Б обр.