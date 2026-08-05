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Тульские новости

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Роспотребнадзор закрыл кафе в Щёкино на 90 суток

Роспотребнадзор закрыл кафе в Щёкино на 90 суток

В июле текущего года специалисты Щёкинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели инспекционный визит в предприятии общественного питания индивидуального предпринимателя Азимова М.

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