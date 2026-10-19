Проведенный среди педагогов в рамках VI Всероссийского форума классных руководителей опрос показал, какие сервисы больше всего ждут учителя на цифровых платформах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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