В США задействуют более 20 подрядчиков для сокрытия целей биоисследований.Как отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Вашингтон задействует свыше 20 подрядчиков для сокрытия заказчиков и целей исследований в рамках биологических программ.