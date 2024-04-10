В России признали узбеков коренным народом со всеми вытекающими. И это после трагических событий. Что вообще происходит?!

И сколько получил бобла за нашу землю? Ему бы не бобла надо получить, высшую меру . Первое за предательство своего народа, а , значит, родины. Второе - это посягательство на землю нашей страны. О ее неприкосновенности записано в конституции. Прямое нарушение главного документа страны. Все , кто мало- мальски, присосался к власти, вообразили себя царьками. Пора с этим кончать.

Лариса Галахова

Волосы дыбом становятся от такого бреда.Вот кого нужно в расход пустить так это губернатора ленинградской области. Он то живёт за семью заборами, под охраной.Отдыхает в Куршавелях. А пожил бы он рядом с коренным узбекским народом или с тачиками рядом, да каждый день хер бы его детям показывали, да жену мацали за все места.А сына его забивали бы до смерти дружбанородные коренные жители ленинградской области вот тогда бы посмотрели что этот поганец пел бы тогда