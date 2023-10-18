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Российские физики исследовали структуру ультратвердого фуллерита

Физики из МФТИ и Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов провели исследование структуры ультратвердого фуллерита, который обладает механическими свойствами, превосходящими даже алмаз.

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