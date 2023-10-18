Российские физики исследовали структуру ультратвердого фуллерита

Физики из МФТИ и Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов провели исследование структуры ультратвердого фуллерита, который обладает механическими свойствами, превосходящими даже алмаз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии