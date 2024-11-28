Бизнес на подвале и крыше: сколько можно заработать на общем имуществе

Общее имущество многоквартирного дома — это не только расходная статья для жителей, но и доходная. Жильцы могут зарабатывать десятки и даже сотни тысяч рублей, правильно распоряжаясь подвалами, крышами и фасадами дома Больше половины жителей многоэтажек не знают, что можно зарабатывать на общем имуществе дома, например, сдавая подвал в аренду или получая доход от рекламных объявлений в лифте.