Перенаправлять ВСУ деньги, выделенные на телемарафон, не будем, — премьер-министр Украины Алиса БронскаяПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что страна сохранит средства, собранные на телемарафоне, и не направит их на нужды Вооруженных сил Украины.