Роль и цели бизнес клубов для топ-менеджеров и владельцев крупного бизнеса Юлия СоколоваВ современном мире бизнеса, где развитие требует не только профессиональных навыков, но и эффективных деловых связей, бизнес клубы становятся важным элементом успеха.