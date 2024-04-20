С начала года на маркетплейсах было заблокировано более 2 млн карточек товаров

По итогам анализа жалоб правообладателей Как сообщила пресс-служба ФАС России, в целях предотвращения реализации контрафактной продукции был разработан документ о добросовестных практиках на маркетплейсах.
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