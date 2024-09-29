Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам

МИД: Россия направила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по «Севпотокам» @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press Tекст: Александра Юдина Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по терактам на газопроводах «Северные потоки», заявив о нарушении международных договоров, сообщает официальный представитель МИД Мария Захарова.
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