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Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам

Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам

МИД: Россия направила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по «Севпотокам» @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press Tекст: Александра Юдина Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по терактам на газопроводах «Северные потоки», заявив о нарушении международных договоров, сообщает официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Претензии надо предъявлять не исполнителям, а заказчику.😂🤣
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16 час.

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