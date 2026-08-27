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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Бутырская: «Гончаренко – очень неплохой тренер для Петросян. Хуже не должно быть»

Чемпионка мира Мария Бутырская считает, что Инна Гончаренко – хороший тренер для Аделии Петросян .

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