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Армения переориентирует экспорт товаров на Европейский союз, сообщили в МИД

Армения переориентирует экспорт товаров на Европейский союз, сообщили в МИД

Армения предпринимает шаги по переориентации экспорта товаров на страны Европейского союза. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны, отметив важность диверсификации внешнеэкономических связей в текущих условиях.

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