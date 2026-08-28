Армения переориентирует экспорт товаров на Европейский союз, сообщили в МИД

Армения предпринимает шаги по переориентации экспорта товаров на страны Европейского союза. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны, отметив важность диверсификации внешнеэкономических связей в текущих условиях.
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