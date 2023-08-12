Оскар Пиастри: «За первую половину сезона поставил бы себе «четверку». У меня было слишком много ошибок»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги первой половины своего дебютного сезона в «Формуле-1». В отличие от напарника, Пиастри пока так и не удалось подняться на подиум, однако австралиец отметил, что все равно остался доволен уровнем своих выступлений в нескольких гонках.