Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Оскар Пиастри: «За первую половину сезона поставил бы себе «четверку». У меня было слишком много ошибок»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги первой половины своего дебютного сезона в «Формуле-1». В отличие от напарника, Пиастри пока так и не удалось подняться на подиум, однако австралиец отметил, что все равно остался доволен уровнем своих выступлений в нескольких гонках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх