WSJ: США могут начать атаки по объектам Ирана в Ираке уже в выходные

Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Sarah M. Grawcock Американские военные могут уже в эти выходные начать наносить удары по объектам и военным Ирана на территории Ирака и Сирии в ответ на атаку на военных США на Ближнем Востоке, заявили в газете Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии