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WSJ: США могут начать атаки по объектам Ирана в Ираке уже в выходные

WSJ: США могут начать атаки по объектам Ирана в Ираке уже в выходные

Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Sarah M. Grawcock Американские военные могут уже в эти выходные начать наносить удары по объектам и военным Ирана на территории Ирака и Сирии в ответ на атаку на военных США на Ближнем Востоке, заявили в газете Wall Street Journal.

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