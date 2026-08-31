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Зилә Вәлиева Алабуга дәүләт музей-тыюлыгы директорын 70 яшьлек юбилее белән котлады

Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе киңәшчесе, «Татарстан хатын-кызлары» Төбәк иҗтимагый оешма җитәкчесе Зилә Вәлиева Алабуга дәүләт тарихи-архитектура һәм сәнгать музей-тыюлыгы генераль директоры Гөлзада Руденконы 70 яшьлек юбилее белән котлады.

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