Даже после смерти мужа и сына она считала себя счастливой женщиной: Судьба известной актрисы Нины Меньшиковой

Они влюбились друг в друга еще студентами ВГИКа, но долго скрывали свои чувства. Нина Меншикова объективно оценивала свою внешность в институте и вполне обоснованно считала себя серой и невзрачной «мышкой» на фоне других студенток-красоток актерского факультета.
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