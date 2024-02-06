Даже после смерти мужа и сына она считала себя счастливой женщиной: Судьба известной актрисы Нины Меньшиковой

Они влюбились друг в друга еще студентами ВГИКа, но долго скрывали свои чувства. Нина Меншикова объективно оценивала свою внешность в институте и вполне обоснованно считала себя серой и невзрачной «мышкой» на фоне других студенток-красоток актерского факультета.